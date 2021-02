Süße Liebes-Posts von Emily Ratajkowski (29)! Das Model erwartet zur Zeit sein erstes Kind – gemeinsam mit Ehemann und Filmproduzent Sebastian Bear-McClard (33). Eigentlich hält die Beauty ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch seit ihrer Schwangerschaft postet sie immer wieder mal niedliche Babybauch-Pics. Nun gab sie sogar intime Einblicke in ihr Liebesleben: Denn zu ihrem dritten Hochzeitstag mit Sebastian teilte Emily einige Eindrücke ihrer Trauung im Netz!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sie ihren Followern mehrere Schnappschüsse ihrer Hochzeit 2018. Offensichtlich gab Emily ihrem Liebsten nicht in einem Traum in Weiß das Jawort, sondern in einem lässigen braunen Hosenanzug. Den Style rundete sie perfekt mit einem schwarzen Hut ab. Zu den niedlichen Aufnahmen von ihr und Sebastian, auf denen sie überglücklich strahlen, schrieb die werdende Mama: "Vor drei Jahren gingen wir mit unseren engsten Freunden zum Rathaus. Alle haben einen Anzug getragen. Und wir haben geheiratet", schilderte sie den besonderen Tag.

Zu einem weiteren Bild, auf dem sie Sebastian liebevoll von hinten umarmt, textete Emily emotional: "Drei wahnsinnige Jahre voller Wachstum und viel Liebe!" Damit machte sie dem Vater ihres ungeborenen Kindes zugleich eine rührende und auch seltene Liebeserklärung auf Social Media.

Emily Ratajkowski, Model

Emily Ratajkowski und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard

Emily Ratajkowski mit ihrem Mann Sebastian

