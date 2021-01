Emily Ratajkowski (29) hat sich eine Auszeit gegönnt! Im Oktober des vergangenen Jahres sorgte das Model für große Aufregung, als sie verkündete, in anderen Umständen zu sein. Für sie und ihren Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Ihre erste Schwangerschaft scheint die 29-Jährige aber auf jeden Fall in vollen Zügen zu genießen: Immer wieder teilt Emily im Netz Schnappschüsse, die sie mit ihrer Babykugel zeigen – so auch jetzt!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Mutter in spe eine Aufnahme von sich auf einem Boot. Während die Beauty auf dem Foto an der Reling des Wasserfahrzeuges steht und die Sonnenstrahlen sichtlich genießt, trägt sie einen extravaganten, schwarzen Badeanzug mit Schnürungen, der ihre immer runder werdende Körpermitte optimal in Szene setzt. "Schwanger auf einem Boot", schrieb Emily unter ihren Social-Media-Beitrag.

Es ist nicht das erste Mal, dass die gebürtige Britin ihr wachsendes Bäuchlein in sexy Schwimmkleidung präsentiert. Schon im Dezember 2020 wurde die Schauspielerin in Los Angeles während eines Strandbesuchs mit Freunden in einem knappen Bikini von Paparazzi abgelichtet.

