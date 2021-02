Calvin Kleinen widmet Laura Müller (20) einen Liebes-Rap! Dass der Temptation Island-Casanova großen Gefallen an der Influencerin gefunden hat, hat er bereits mehrfach verkündet. Im Fall einer Trennung von ihrem skandalträchtigen Ehemann Michael Wendler (48) wäre der Reality-TV-Star durchaus bereit, dessen Nachfolge als Lauras Lebenspartner anzutreten. Nun hat er sogar einen Rap-Song für die 20-Jährige verfasst und schießt darin mehrfach gegen den Wendler!

Im Video seines neuen Songs "Laura" steht der Rapper in einem Zimmer, dessen Wände mit Bildern der Brünetten tapeziert sind. Neben einem Strauß roter Rosen und einem inszeniertem, romantischem Abendessen hat Calvin auch einige Ratschläge für Laura parat. "Du weißt, dass du grad 'nen riesen Fehler machst. Trenn dich von dem Trottel. Rette dein Leben, Schatz", legt er ihr in einer Strophe bezüglich ihrer Ehe ans Herz. Stattdessen sei er selbst die bessere Wahl. "Ich bin dein Märchenprinz, lass diesen Affen stehen", heißt es unter anderem in dem Lied.

Doch selbst Calvins Begeisterung für Laura hat Grenzen. "Aber wenn du an denselben Scheiß wie der Depp glaubst, dann bin ich auch raus, und das wär's dann auch", rappt er in einer Strophe seines Tracks und spielt damit wohl auf die Verschwörungsideologien vom Wendler an.

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Teilnehmer bei "Temptation Island"

joergl3u Calvin Kleinen bei "Temptation Island V.I.P."

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020 in Hürth

