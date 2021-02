Louisa und Nader Jindaoui (24) melden sich mit ausführlichen Baby-Updates! In der vergangenen Woche verkündete das YouTube-Paar, dass es den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Schon bevor die beiden sich von einem Arzt ganz offiziell bestätigen ließen, dass sie Eltern werden, hatten sie die frohe Botschaft in die Welt hinausposaunt. Doch wie genau haben die Webstars zuvor überhaupt von Louisas Schwangerschaft erfahren? Zumindest haben sie schon eine ganze Weile damit gerechnet.

"Es hat schon angefangen, dass ich Wochen davor gesagt habe, dass ich glaube, dass ich schwanger bin", berichtet die Brünette mit polnischen Wurzeln in einem neuen YouTube-Video. Ihr Liebster sei spät abends beim Training gewesen, als Louisa es einfach nicht mehr aushalten konnte und endlich Gewissheit wollte. "Sie hat angerufen und gesagt: 'Wenn noch eine Notfallapotheke auf hat, dann bring mal einen Schwangerschaftstest mit, weil ich das jetzt wissen will'", erinnert sich Nader. Er habe direkt zwei Tests besorgt, die noch in der Nacht angewendet wurden. "Dann war offiziell: Mein Pehrle ist schwanger", freut er sich.

Obwohl sie ihren Familien erst am nächsten Tag von der süßen Nachricht berichten wollten, habe es der YouTuber nicht mehr erwarten können und seinem Bruder noch nachts erzählt, dass dieser Onkel wird. Auch Naders Mutter sei hin und weg gewesen und habe dem Paar liebe Worte mit auf den Weg gegeben. "Louisas Mutter hat den Bauch geküsst und geweint", berichten die werdenden Eltern außerdem von der emotionalen Reaktion von Louisas Elternteil.

Instagram / linlouuu Die Webstars Nader und Louisa Jindaoui

