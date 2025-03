Nach Hertha-Aus: Nader Jindaoui lebt seinen Traum in L.A.

Nader Jindaoui (28) hat sich einen großen Traum erfüllt! Der Social-Media-Star und Fußballer, der kürzlich in den USA bei LA Galaxy unterschrieben hat, genießt sein neues Leben in Los Angeles in vollen Zügen. Am 23. Februar debütierte er für das Farmteam Ventura County und feierte dort mit seinem Team einen 3:2-Sieg gegen Tacoma. "Ich bin seit drei Wochen da. Ich habe lange nicht mehr gespielt, mit dem Verein ist abgesprochen, dass ich erst mal reinkomme. [...] Über L.A. muss man eigentlich nichts sagen – es ist einfach ein Traumleben", verrät er begeistert bei einem Besuch der Baller League in seiner alten Heimat Berlin gegenüber der Bild.

Zwar spielt der 28-Jährige aktuell noch beim Farmteam Ventura County und wurde bei seinem Debüt erst in der 74. Minute eingewechselt, doch der Verein gibt ihm die nötige Zeit, sich einzugewöhnen. "Ich habe jetzt bei der zweiten Mannschaft angefangen, durfte ein paar Mal bei den Profis mittrainieren", erklärt er. Besonders dankbar zeigt sich Nader auch über die neu geknüpften Freundschaften, wie die mit seinem LA-Galaxy-Kollegen Marco Reus (35). "Unsere Kinder spielen miteinander. Unsere Frauen kennen sich. Wir haben ein gutes Verhältnis, wofür ich sehr dankbar bin", erzählt der zweifache Vater.

Nader scheint in L.A. nun tatsächlich seinen großen Traum ausleben zu dürfen. Eine positive Wendung für den Webstar, denn nachdem er 2023 zweimal für Hertha BSC gespielt und kein Vertragsangebot bekommen hatte, war er vereinslos. Ehrlich gibt er zu: "Ich war in einer schwierigen Phase meines Lebens, weil ich nicht mehr in meinem Klub gespielt habe. Ich glaube, das war die deprimierendste Phase, was Fußball angeht." Trotz allem wünscht er dem Team, für das es aktuell in der 2. Bundesliga nicht gut aussieht, alles Gute und betont, wie schön seine Zeit dort war.

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihren Kindern Imani und Nidal im April 2024

Getty Images Nader Jindaoui, Fußballer

