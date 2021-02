Dieses musikalische Mutter-Tochter-Duo kommt an! Pink (41) ist seit zwei Jahrzehnten nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Egal ob sie ruhige Töne anschlägt wie in "Family Portrait" oder eine Uptempo-Nummer wie "F**kin' Perfect" veröffentlicht, jeder Song der Pop-Rock-Sängerin wird ein Hit. Mitte Februar erschien nun ihr erster gemeinsamer Track mit Tochter Willow (9) – und dieser erobert gerade nicht nur die Charts, sondern auch die Streamingportale der Welt.

Wie Billboard berichtet, landeten die 41-Jährige und ihre neun Jahre alte Tochter mit dem Duett "Cover Me In Sunshine" auf Platz 104 der Billboard Global 200 Charts. Eine Woche nach der Veröffentlichung wurde der Song über zwei Millionen Mal auf US-Streams abgespielt und 11.000 Mal heruntergeladen. Auf Spotify ist "Cover Me In Sunshine" sogar noch erfolgreicher. Dort wurde der Track bis jetzt über 6,5 Millionen Mal gestreamt.

Vor der Veröffentlichung verriet Pink in einem Instagram-Video über den Song: "Wir haben 'Cover Me In Sunshine' während der Pandemie zu Hause aufgenommen, um die Leute damit glücklich zu machen." Er soll eine große Umarmung und ein großer Kuss an alle sein. Na, das scheint ja geklappt zu haben!

Getty Images Willow Sage Hart und Pink beim Super Bowl, Oktober 2018

Instagram / pink Willow Hart und Mama Pink, Juni 2018

Instagram / pink Carey Hart und Pink mit ihren Kids Jameson Moon und Willow Sage

