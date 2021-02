Damit hatte wohl niemand gerechnet! Deutschland sucht den Superstar-Urgestein Dieter Bohlen (67) und Carina Walz sind seit nunmehr 14 Jahren ein Paar. Wer die bewegte Liebeshistorie des Poptitanen überblickt, weiß: Das ist eine stolze Zeit! Aus dem Fernsehen hatte sich die durchtrainierte Brünette bisher eher ferngehalten – dafür war sie in Dieters Social-Media-Clips umso präsenter. Und hat jetzt offenbar eine besondere DSDS-Mission.

Zum Auftakt der nächsten Recall-Runde auf dem sonnigen Mykonos würden Dieter und Carina erstmals gemeinsam in der Castingshow auftreten, wie Bild berichtete. Dabei begleite die 37-Jährige ausgerechnet das Duell der Wackelkandidaten. "Ich dachte, ich bringe hier jemanden mit, bei der ich weiß, die ist sehr lieb und nett zu allen Menschen", witzelte der Modern-Talking-Star. Das Ganze sei übrigens völlig spontan passiert: Carina sei im Hintergrund ohnehin immer dabei. "Dieses Mal habe ich sie gefragt, ob sie nicht kurz mit ans Set will. Es ist ja für mich auch mal interessant, wie sie das so sieht", erklärte Dieter.

So ganz neu ist es für die gelernte Hotelfachfrau ja ohnehin nicht, vor der Kamera zu stehen. "Wir haben auf allen Kanälen über 2,7 Millionen Follower und über 30 Millionen Leute im Monat, die unsere Videos schauen", betonte der DSDS-Juror. Vor vielen Menschen aufzutreten, scheint für Carina also kein Problem zu sein.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Der dritte DSDS-Recall

Instagram / dieterbohlen Carina Walz im Dezember 2020

