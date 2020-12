Dieser Hüftschwung hat ihn verzaubert! 2006 lernte Carina Walz Pop-Titan Dieter Bohlen (66) in einer mallorquinischen Disko kennen- und lieben. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durch Leben. Während sich Carina in den vergangenen Jahren weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, sieht man sie nun umso häufiger an Dieters Seite im Netz. Auch jetzt drehten die beiden einen gemeinsamen Clip – in dem ist Dieter zwar kaum zu sehen, dafür aber umso mehr vom topfitten Körper seiner Liebsten!

In einem Instagram-Video lässt Carina jetzt zu Bauchtanzmusik die Hüften kreisen – und trägt dabei ein ziemlich kurzes Top: Das gibt freie Sicht auf ihre sehr schlanke, aber muskulöse Körpermitte! Während die 36-Jährige ihre Tanzeinlage vorführt, scheint es so, als würde sie gleichzeitig eine Wasserflasche auf dem Kopf balancieren – das täuscht jedoch: In Wirklichkeit hält nämlich Dieter die Flasche fest, der sich unter einer Decke hinter seiner Partnerin versteckt.

"Carina hat Musik im Blut!", schreibt der einstige Modern Talking-Star zu dem Post und spielt damit wohl auf die arabischen Wurzeln seiner Freundin an. An die denkt auch einer seiner Follower beim Anblick von Carinas Hüftschwung sofort: "Zu hundert Prozent orientalische Vorfahren!", schreibt er begeistert.

