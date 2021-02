Modelmama Heidi Klum (47) läuft schon wieder ein Germany's next Topmodel-Girl davon! Bereits in den ersten Folgen der TV-Show hatten die Kandidatinnen Ricarda und Sara das Handtuch geworfen – doch bei diesen beiden freiwilligen Exits sollte es nicht bleiben. Kurz vor dem gefürchteten Nackt-Walk verabschiedete sich in der aktuellen "Germany's next Topmodel"-Folge eine weitere Kandidatin von Heidi: Mira gab den Traum vom GNTM-Sieg auf eigenen Wunsch auf!

"Ich finde das hier alles superschön und bin superdankbar, dass ich das alles mitmachen durfte bis hierhin", schwärmte Mira im Gespräch mit Heidi und schüttete der Modelmama das Herz aus: "Aber ich habe gemerkt, dass ich das momentan mental nicht kann und mir das nicht so guttut, hier zu sein." Aus diesem Grund habe sie sich dazu entschieden, nach Hause zu fahren – auch wenn ihr diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen sei.

Doch hat sich Miras freiwilliger Exit etwa schon angekündigt? Immerhin hatte sie sich im Model-Loft zuvor mit ihren GNTM-Kolleginnen unterhalten und dabei angedeutet, dass sie sich überfordert fühlt. "Es ist wirklich sehr stressig hier", hatte die Beauty festgestellt.

