Er hat das große Los gezogen, sich seinen Promi selbst auszusuchen! Am Freitagabend flimmerte die große Kennenlern-Show von Let's Dance 2021 über die deutschen TV-Bildschirme. Christian Polanc (42) darf sich in diesem Jahr seinen Tanzpartner aussuchen, da er im vergangenen Jahr zusammen mit Christina Luft (31) die "Let's Dance"-Profi-Challenge gewonnen hat. Doch für welchen VIP hat sich Christian denn nun entschieden?

Der 42-Jährige hat es ziemlich spannend gemacht, als es um die Bekanntgabe seiner Tanzpartnerin geht. Letztendlich entschied sich das "Let's Dance"-Tanzurgestein aber für Lola Weippert (24). Und auch Lola ist über ihren neuen Tanzpartner auf Zeit ziemlich erfreut. Überglücklich fielen sich die zwei in die Arme und strahlten bis über beide Ohren. "Ich bin megafroh", freute sich die Moderatorin mit Tränen in den Augen. Und auch Christian war überglücklich – er sehe viel Potenzial in der Beauty.

Doch warum durfte Christian sich einen VIP aussuchen – aber Christina nicht? Tatsächlich wurde das per Losverfahren während der heutigen Show so entschieden – bei dem die 31-Jährige den Kürzeren gezogen hatte. Die Fans waren davon teilweise nicht so begeistert. "Ach man, ich hätte es Christina gewünscht", schrieb ein Twitter-User. Ein andere Supporter sah das etwas anders: "Das hat sich Christian verdient. Hoffentlich holt er sich dieses Jahr den Pokal."

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc mit "Let's Dance"-Kollegen, Februar 2021

Getty Images Christina Luft und Christian Polanc in der Kennenlern-Show von "Let's Dance" 2021

