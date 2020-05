Gestern war zweifelsohne der Abend von Christina Luft (30) und Christian Polanc (42)! Sie gewannen zusammen die große Profi-Challenge bei Let's Dance unter anderem mit einem leidenschaftlichen Paso Doble – und beerben damit die Vorjahresgewinner Ekaterina Leonova (33) und Massimo Sinató (39). Kurz nach ihrem Triumph waren die beiden Tänzer hochemotional: Mit Tränen in den Augen bedankte sich das Duo beim Publikum, dessen Anrufe allein über ihren Sieg entschieden!

"Ich bin sprachlos! Vielen Dank, dass ihr uns zu den Gewinnern der diesjährigen Profi-Challenge gemacht habt! Ich kann es nicht glauben!", freute sich die 30-Jährige im Interview mit RTL. Christian betonte schließlich, wie gut die beiden bei der Profi-Kür, die aus einer Mischung aus Paso, Flamenco, Samba, Salsa, Tango Argentino und Rumba bestand, zusammengepasst haben: "Wir haben noch nie groß zusammen getanzt, vielleicht mal zehn Sekunden bei einem Opening. Jetzt haben wir vier Tage geprobt und es hat sich gleich super angefühlt. Es ist schön, dass es auch zu Hause bei den Zuschauern angekommen ist."

Jetzt können sich die zwei über einen besonderen Preis in der kommenden "Let's Dance"-Staffel freuen: Sie dürfen sich ihren prominenten Tanzpartner höchstpersönlich aussuchen. Dass das ein großer Vorteil sein kann, stellte Massimo unter Beweis – er entschied sich in der diesjährigen Kennenlern-Show für Lili Paul-Roncalli (22) und führte sie schließlich zum Sieg der Staffel. Glaubt ihr, dass Christina oder Christian das 2021 auch schaffen? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

