Lady Gaga (34) hat in den vergangenen Tagen wohl kaum ein Auge zugetan! Der Grund: Am Mittwoch wurde der Hundesitter der Sängerin überfallen. Die Täter haben ihm beim Gassigehen mit den Vierbeinern angeschossen und danach zwei der drei französischen Bulldoggen entführt. Jetzt gibt es für die Musikerin aber zumindest eine gute Nachricht: Der 30-Jährige scheint auf dem Weg der Besserung zu sein.

Nach dem Angriff wurde der junge Mann mit der Schussverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Donnerstag gab das Los Angeles Police Department, das den Fall untersucht, ein beruhigendes Update zu seiner gesundheitlichen Verfassung. Der Zustand von Gagas Mitarbeiter sei "stabil". Wie lange er noch in der Obhut der behandelnden Ärzte bleiben muss, ist allerdings nicht bekannt.

Ob die "Shallow"-Interpretin ihre Bulldoggen je wiedersehen wird, ist hingegen immer noch ungewiss. Lady Gagas Vater Joe Germanotta zeigte sich tief bestürzt, denn der Hundesitter ist ein enger Freund der ganzen Familie. Die Polizisten haben die Ermittlungen aufgenommen und mit Hilfe von Augenzeugenberichten schon ein Täterprofil erstellt. Bisher wurden aber keine Verdächtigen festgenommen.

Instagram / missasiaxoxo Lady Gagas Hunde

Instagram / ladygaga Lady Gaga im August 2020

Instagram / missasiakinney Lady Gaga mit Hund Koji

