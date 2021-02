Lady Gaga (34) tut alles, um ihre Lieblinge Koji und Gustav wiederzubekommen! Am Mittwochabend wurde der Hundesitter der Sängerin angeschossen, als er gerade ihre Französischen Bulldoggen ausführte. Doch damit nicht genug: Anschließend entführte der Täter zwei ihrer drei Vierbeiner. Nun hat die "Rain on Me"-Interpretin sich an die Öffentlichkeit gewandt: Sie will ihre Hunde zurück und bietet im Gegenzug eine Riesensumme an!

"Sie ist extrem verärgert und bietet eine halbe Million Dollar für denjenigen, der ihre zwei Hunde hat", erklärte die Strafverfolgungsbehörde gegenüber TMZ. Gaga wolle dem Entführer keine Fragen stellen, sondern einfach nur ihre Fellnasen zurück. "Wenn Sie irgendwelche Informationen zu diesem Verbrechen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an KojiandGustav@gmail.com", teilte die Behörde außerdem mit.

Bisher ist völlig unklar, ob es einen oder mehrere Täter gibt. Für die 34-Jährige dürfte aber auch viel wichtiger sein, dass Koji und Gustav wohlauf sind. Denn wie sehr sie an ihren Hunden hängt, wird allein beim Blick auf ihr Instagram-Profil deutlich – immer wieder taucht der eine oder andere Vierbeiner auf ihren Fotos auf.

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Sängerin

Instagram / ladygaga Lady Gaga mit ihren Französischen Bulldoggen

Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Hund im August 2020

