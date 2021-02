Da hat sich Elisa aber einen heißen Boy geangelt! Aktuell stellt die Schönheit ihre Modelqualitäten bei Germany's next Topmodel unter Beweis. Doch während die Abiturientin unter den Fittichen von Heidi Klum (47) noch hoch hinaus will, hat sie offenbar privat schon das ganz große Glück gefunden. Im Netz lässt sie ihre Fans an ihrer Liebe zu ihrem Freund teilhaben – und Elisas Flamme ist kein Unbekannter: Sie ist mit dem Profikicker Kempes Waldemar Tekiela (23) zusammen!

Auf Instagram teilt die Dortmunderin einige Pärchen-Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten. Auf einem Strandfoto wirkt das Couple besonders leidenschaftlich. Verliebt schließen Elisa und Kempes ihre Augen und sind drauf und dran, sich einen Kuss zu geben. "Ich bin so in dich verliebt", schwärmt die Castingshow-Kandidatin.

Auch der gebürtige Iserloher beteuert auf seinem Instagram-Account die Liebe zu seiner Elisa. "Manchmal sieht das Herz, was für das Auge unsichtbar ist", lauten seine rührenden Worte zu einem Kussfoto der beiden. Kempes macht seine Liebste mit seinem Job außerdem zu einer waschechten Spielerfrau. Aktuell kickt der Fußballer für den luxemburgischen Erstligisten FC Progrès Niederkorn.

