Mit den sozialen Medien fing alles an. In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel sticht Romina Palm (21) nicht nur aufgrund ihrer haselnussbraunen Augen heraus. Auch ihr Schmollmund ist ein echtes Markenzeichen. Erst kürzlich hat die Influencerin das Geheimnis hinter ihren vollen Lippen verraten: Romina war süchtig nach Hyaluron. Schon mit 18 Jahren wurde sie das erste Mal beim Beauty-Doc vorstellig. Inspiriert wurde sie dazu von anderen jungen Frauen, die ihre aufgespritzten Lippen in den sozialen Netzwerken präsentierten.

"Ich habe es bei ganz vielen Mädels auf Instagram gesehen und wollte es auch haben – um 'mit dem Trend mitzugehen'", gibt sie im Interview mit Bild zu. Dabei zeige die Plattform nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben ausgewählter Menschen. Man beginne, an vielen Dingen zu zweifeln, erklärt Romina. Finanziert habe sie die Behandlungen mithilfe eines Nebenjobs. Dreimal wöchentlich habe sie dafür nach der Schule bei einer Paketfirma geschuftet. "Schönheitseingriffe können leicht in einer Sucht enden. Natürlich nicht bei jedem, aber bei mir war es so", gesteht sie.

Ihre letzte Behandlung soll mittlerweile bereits eineinhalb Jahre zurückliegen. "Ich bin nicht gegen Schönheitseingriffe, sondern habe gelernt, mich so zu lieben, wie ich bin", fährt Romina fort. Für alle Mädchen, die tagtäglich viel Zeit vor Portalen wie Instagram verbringen, hat sie einen Tipp parat: "Saug auf, was dich glücklich macht und distanziere dich von dem, was dich runterzieht."

Instagram / lifeofromi GNTM-Kandidatin Romina

Instagram / lifeofromi Romina Palm im November 2019

Instagram / lifeofromi Romina Palm, Juni 2020

