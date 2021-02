Endlich ist es so weit: Bei Let's Dance wird wieder das Tanzbein geschwungen! Am Freitagabend wurden im Rahmen der großen Kennenlern-Show die diesjährigen Paarungen zusammengestellt – und das sorgte nicht nur bei den Stars um Nicolas Puschmann (29) und Co., sondern auch bei den erfahrenen Profitänzern für riesige Freude. Doch welchem Tanzpaar trauen die Zuschauer den Sieg am ehesten zu? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt – und das ist das Ergebnis!

Das Ergebnis einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 27. Februar – 18:30 Uhr) zeigt: Die "Let's Dance"-Fans sehen GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) auf dem ersten Platz, denn die beiden konnten insgesamt 34,9 Prozent aller 2.823 Stimmen für sich gewinnen. Doch Fußball-Hottie Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) sind dem Paar dicht auf den Fersen – sie konnte 32,4 Prozent der Teilnehmer auf ihre Seite schlagen. Moderatorin Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42) liegen mit 14,2 Prozent auf dem dritten Platz.

Und welche Tanzpaare bilden das Schlusslicht? Mit 0,2 Prozent aller Stimmen landeten Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy auf dem letzten Platz des Rankings. Dazugesellen sich Kai Ebel (56) und Kathrin Menzinger (32) mit 0,4 Prozent sowie Vanessa Neigert (28) und Alexandru Ionel mit 0,5 Prozent.

