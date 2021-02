Die Vorbereitungen zum Eurovision Song Contest laufen weiter an! Nachdem die Musikshow 2020 aufgrund der Gesundheitskrise verschoben werden musste, sollen die 41 teilnehmenden Länder in diesem Jahr aber wieder musikalisch gegeneinander antreten. Durch die Pandemie wird der Wettbewerb allerdings ein wenig anders ablaufen als gewohnt. Das gilt auch für das deutsche ESC-Rahmenprogramm, zu dem in den vergangenen Jahren immer eine Liveshow in Hamburg mit Barbara Schöneberger (46) und eine anschließende Party gehörte. Und wie wird das Rahmenprogramm dieses Mal aussehen?

Diese Frage beantwortete ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war: "Es wird ein Programm um 20:15 Uhr geben, aber nicht auf der Reeperbahn. Wir bekommen keine Genehmigung, von dort eine Live-Veranstaltung zu machen. Deswegen werden wir es ein bisschen kleiner im Fernsehstudio machen – und aufgrund der Pandemie auch ohne Zuschauer." Ob Barbara wieder durch das Programm führen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Thomas Schreiber erklärte allerdings schon, dass eine Band während des Programms eine kleine Premiere feiern wird – um wen und um was für eine Premiere es sich dabei genau handelt, ließ er sich allerdings noch nicht entlocken.

Für Deutschland wird in diesem Jahr der Hamburger Jendrik Sigwart (26) beim Eurovision Song Contest antreten. Er will die Herzen der Zuschauer mit seinem Song "I Don't Feel Hate" gewinnen. "Ich habe den Song alleine geschrieben in einer Situation, in der ich gefühlt habe, dass ich den Song brauche", erklärte Jendrik gegenüber Promiflash.

Getty Images Barbara Schöneberger bei einer ESC-Pressekonferenz, 2017

Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid, 2014

NDR Jendrik Sigwart, Vertreter für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2021

