Kellan Lutz (35) kann sein Glück kaum glauben! Für den Twilight-Star und seine Frau Brittany hatte sich der Wunsch nach einer eigenen Familie zuletzt sehr schwer gestaltet: Im Frühjahr 2019 verlor die Blondine ihr erstes Baby bei einer Fehlgeburt. Doch kurz darauf erfreute sich das Paar einer erneuten Schwangerschaft. Und jetzt dürfen sie ihren Nachwuchs auch endlich knuddeln: Kellan und Brittany sind Eltern geworden!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Neu-Mama am frühen Samstagmorgen ein Foto mehrerer Polaroid-Pics. Auf den Sofortbildern sieht man die Beauty und ihren Mann im Krankenhaus – und sie halten endlich ihr Baby im Arm! Zu den Aufnahmen schrieb Brittany stolz: "Sie ist da! Ashtyn Lilly Lutz. 22.2.2021! In der Nacht, in der sie kam, hat es geschneit, geregnet und gefroren, aber am Morgen sind wir aufgewacht und die Sonne schien, der Himmel war klar und der Winter schmolz dahin!" Die frischgebackene Mutter erklärte weiter, dieses Wetter sei wegen ihrer vorangegangenen Fehlgeburt symbolisch für sie: "Zu dieser Zeit im letzten Jahr war Winter in unseren Seelen!"

Und auch Kellan ließ es sich nicht nehmen, ein kurzes Statement zur Ankunft seiner Tochter abzugeben. Zu den gleichen Bildern schrieb der Schauspieler auf seinem Profil: "Geburt ist wundervoll!" Zahlreiche Fans gratulierten dem US-Amerikaner anschließend zu seinem Papa-Glück, unter anderem "Twilight"-Co-Star Nikki Reed (32): "Dein Leben hat sich für immer verändert auf die beste Art und Weise. Ich schicke euch dreien Liebe und Umarmungen!"

Instagram / kellanlutz Kellan und Brittany Lynn Lutz mit ihrem Baby

Instagram / brittanylynnlutz Brittany und Kellan Lutz

Getty Images Nikki Reed und Kellan Lutz

