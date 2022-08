Ein Junge: "Twilight"-Star Kellan Lutz' zweites Baby ist da!

Kellan Lutz (37) hat jeden Grund zur Freude! Nachdem der Twilight-Star und seine Frau Brittany Gonzales im Februar 2021 zum ersten Mal Eltern der kleinen Ashtyn geworden sind, kündigte das Paar rund ein Jahr später Baby Nummer zwei an. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Vor wenigen Tagen durften Kellan und seine Brittany ihren kleinen Baby-Boy auf der Welt begrüßen!

Auf Instagram teilten Kellan und Brittany gemeinsam die freudigen Neuigkeiten mit ihren Fans: "Unser Sohn ist da! Kasen Lane Lutz wurde am 10.8. um 8:52 Uhr geboren [...]. Ashtyn liebt ihren kleinen Bruder, [...] Mama und Baby geht es gut", schrieben die frischgebackenen Zweifach-Eltern unter einer schwarz-weißen Collage, die die kleine Familie kurz nach der Geburt des kleinen Sohnes zeigt. Gleichzeitig bedankten sich Kellan und Brittany bei ihren Fans: "Danke für all die Liebe und Gebete! Wir sind so [...] verliebt und können nicht glauben, dass Gott uns ein weiteres kostbares Geschenk gemacht hat!".

Die Fans freuen sich für die vierköpfige Familie: "Herzlichen Glückwunsch! Kasen ist wunderschön! Gott segne euch!", "Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden! Er ist ein Schatz!" oder "Herzlichen Glückwunsch, er ist wunderschön! Genießt die schöne Zeit mit der Familie und freut euch, dass Mama und Baby gesund sind!", schrieben die User unter anderem in den Kommentaren.

Instagram / kellanlutz Kellan und Brittany Lutz' Schwangerschaftsverkündung

Instagram / kellanlutz Kellan Lutz und seine Frau Brittany

Instagram / brittanylynnlutz Kellan Lutz und seine Ehefrau Brittany im Dezember 2020

