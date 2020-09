Süße News von Twilight-Star Kellan Lutz (35)! Zu Beginn des Jahres mussten der Schauspieler und seine Frau Brittany einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Das Paar hatte sein ungeborenes Kind verloren. Trotz der Fehlgeburt hatten sich die zwei vorgenommen, auch in Zukunft weiter an ihrer Familienplanung zu arbeiten. Und jetzt haben sie tatsächlich wieder allen Grund zur Freude: Kellan und Brittany erwarten erneut Nachwuchs.

In einem Instagram-Livestream, in dem der Filmdarsteller und seine Liebste scheinbar alleine vor der Kamera sitzen, halten sie eine Überraschung für die Fans bereit. "Wir haben noch einen ganz speziellen Gast dabei", verkündet die Blondine und hält stolz ihren noch superkleinen, aber doch gut sichtbaren Babybauch in die Kamera. "Leute, wir sind wieder schwanger", setzt der 34-Jährige nach und macht damit klar: Bei dem Kugel-Update handelt es sich nicht um Throwback-Aufnahmen, sondern eine neue Wölbung in Brittanys Körpermitte.

Auch wenn die Nachwehen des Verlusts noch immer spürbar sind, blicken die zukünftigen Eltern positiv auf die Schwangerschaft. "Wir haben viel durchgemacht, aber jetzt sind wir hier mit einem neuen, kleinen Versprechen", freuen sie sich über das kleine Wunder im Bauch seiner Mama.

Instagram / kellanlutz Kellan Lutz und seine Frau Brittany

Instagram / kellanlutz Schauspieler Kellan Lutz und seine Frau Brittany

Instagram / brittanylynnlutz Schauspieler Kellan Lutz und seine Frau Brittany

