Zucker! "Twilight"-Star Kellan Lutz zeigt stolz sein Baby

Kellan Lutz (37) schwebt im absoluten Vaterglück! Gemeinsam mit seiner Frau Brittany Lutz hat der Twilight-Star im August sein zweites Kind bekommen: Es ist ein Junge namens Kasen Lane Lutz. Ihr erstes Kind Ashtyn Lilly kam erst im vergangenen Jahr zur Welt. Mit zwei Kleinkindern dürfte es im Hause Lutz derzeit ganz schön turbulent zugehen. Doch seinem neuesten Posting nach könnte der Papa nicht glücklicher darüber sein: Hier posiert Kellan stolz mit seinem Sohn.

Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler jetzt dieses zauberhafte Foto: Kellan hat Kasen in einer Trage vor seine Brust geschnallt und lächelt ihn liebevoll an. Das Besondere: Auch der kleine Mann mustert hier ganz neugierig seinen Papa! In der Bildunterschrift schwärmt der 37-Jährige: "Ich lebe den Traum! Danke dafür, Brittany." Seine Frau kommentierte den Beitrag auch schon ganz begeistert mit den Worten "Meine Jungs!" und einem Herz-Emoji.

Auch ein anderes Posting von ihm ist zum Dahinschmelzen: Kellan postete Ende August ein Familienfoto mit seiner Frau Brittany, ihren Kindern Ashtyn und Kasen sowie Brittanys Eltern. "Wir haben die Großeltern ausgeführt – das war einer unserer ersten Ausflüge als Familie", erklärte der Filmstar dazu. Auf dem Bild ist deutlich zu sehen, wie stolz alle auf ihre süßen Kinder und Enkel sind.

Getty Images Kellan Lutz, Schauspieler

Instagram / kellanlutz Kellan Lutz und seine Frau Brittany

Instagram / kellanlutz Kellan und Brittany Lutz mit ihren Kindern Kasen und Ashtyn sowie und Brittanys Eltern

