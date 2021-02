Endlich kommt der Netz-Kampf auch ins TV! Seit Monaten darf sich Oliver Pocher (43) nun schon ganz offiziell Influencer-Schreck nennen. Der Comedian prangert in seiner Bildschirmkontrolle immer wieder vermeintliches Fehlverhalten der Social-Media-Sternchen an – lästert über ihre Methoden, Geld zu verdienen und parodiert ihre Beiträge. Jetzt wird dieses Battle endlich auch in einer Fernsehsendung ausgetragen. Wie im vergangenen Jahr bei "Pocher vs. Wendler" heißt es jetzt "Pocher vs. Influncer".

"Knapp ein Jahr nach 'Pocher vs. Insolventer Verschwörungstheoretiker' freue ich mich auf die Fortsetzung des Formats mit dem ultimativen Gegner: 'Pocher vs. Influencer'", gibt sich Oli in einer RTL-Pressemitteilung voller Vorfreude. Es sei seiner Meinung nach an der Zeit, "von der Bildschirmkontrolle in den direkten Fight und die persönliche 1:1 Situation zu gehen." Am 7. April soll die neue Show zur Primetime laufen und offenbar ganz ähnlich ablaufen wie das Duell gegen Michael Wendler (48). Bei spektakulären Spielen sollen die Teilnehmer ihr Können und ihr Geschick beweisen und sich gegen den 43-Jährigen behaupten.

Welche Influencer sich dem Wettkampf stellen, ist derzeit noch nicht bekannt – offenbar weiß es nicht einmal Oli selbst. "Ich bin gespannt, welche Influencer sich das ebenfalls trauen werden. Ich bin auf jeden Fall bereit", macht der Podcast-Host trotzdem schon eine Kampfansage an seine zukünftigen Kontrahenten.

