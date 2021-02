Manuel Cortez (41) genießt seine neue Liebe in vollen Zügen! Der Schauspieler hatte Mitte der Woche sein Glück mit der Welt geteilt: Gut eineinhalb Jahre nach der Trennung von Miyabi Kawai (46) ist der ehemalige Verliebt in Berlin-Star wieder in festen Händen. Seine Auserwählte: die Eventmanagerin Saina Bayatpour. Und mit der postete Manuel nun auch das allererste Bild als Paar auf Social Media!

Sie lehnt sich liebevoll an ihn, beide halten Händchen, während sie glücklich in die Kamera blicken – so süß zeigen sich Manuel und Saina nun auf einem Foto, das der Wahl-Berliner auf Instagram teilte. Zu dem Schnappschuss erklärte der 41-Jährige: "Weil es ein tolles Foto ist und weil ich happy bin, poste ich es noch mal!" Seine Fans waren von dem Anblick begeistert und versahen die Aufnahme innerhalb weniger Minuten mit über 500 Likes.

In einem längeren Text zu dem Posting richtete sich Manuel zudem an all die Kritiker, die behauptet hatten, Saina sei ein Double seiner Ex Miyabi: "Vom Typ Frau sind sie sich vielleicht ähnlich, was auch gut so ist, denn ich mag starke, schöne und weibliche Frauen. Aber als Mensch sind sie sehr verschieden!" Der gebürtige Freiburger beklagte zudem, warum man immer alles vergleichen müsse: "Jeder Mensch ist individuell und schön!"

Wenzel, Georg/ ActionPress Schauspieler Manuel Cortez

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez, Ex-Liebespaar

Instagram / dercortez Manuel Cortez, Schauspieler

