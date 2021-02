Wenn er singt, schlagen die Herzen vieler Frauen höher! Max Giesinger (32) wurde durch seine Teilnahme an The Voice of Germany im Jahr 2012 bekannt. Damals belegte er zwar nicht den ersten, sondern den vierten Platz – aber einer Karriere stand das nicht im Weg. Im Gegenteil: Vier Jahre später hatte der 32-Jährige seinen großen Durchbruch mit "80 Millionen". Der Beau wird vor allem von vielen Frauen angehimmelt. Aber wie steht es eigentlich um seinen Beziehungsstatus?

Aktuell geht der Musiker noch alleine durchs Leben. Aber wenn es nach Max geht, könnte sich das auf jeden Fall bald ändern. "Ich wäre jetzt quasi ready", sagte er in einem RTL-Interview. Das bestätigt auch sein neuer Song. Darin singt der Hamburger nämlich: "Und irgendwann hab' ich diese eine Frau an meiner Hand. Und ich lass' sie nie mehr gehen. Ich kann's schon vor mir sehen." Für den Sänger sei es wichtig gewesen, mit sich selbst im Reinen zu sein – erst dann könne er sich auf eine Beziehung einlassen. Und es scheint so, als sei dieser Zeitpunkt nun gekommen.

Max suchte sein Glück zwar auch schon mal im Netz – jedoch mit wenig Erfolg. "Ich bin kein Fan von Oberflächlichkeit", stellte er klar, und da passt das Online-Dating absolut nicht rein. Die Plattform Tinder sei für ihn sogar "sehr unangenehm" gewesen, erzählte der 32-Jährige. "Am liebsten wäre es mir, ich würde eine Frau kennenlernen, die nicht weiß, wer ich bin", sagte er.

Getty Images Max Giesinger, Musiker

Instagram / maxgiesinger "The Masked Singer"-Juror Max Giesinger

James Coldrey/ActionPress Max Giesinger bei der Echo-Verleihung

