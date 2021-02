Billie Eilish (19) ist seit ihrem Durchbruch mit dem Song "Ocean Eyes" im Jahr 2016 aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Damals war sie gerade einmal 14 Jahre alt. Mittlerweile begeistert die Sängerin unzählige Fans und bricht immer wieder Rekorde. Ihre Single "Lovely" wurde sogar zur Titelmelodie der Netflix-Produktion Tote Mädchen lügen nicht. Fans der Musikerin können sich nun freuen: Kürzlich hat sie verraten, dass sie heimlich ein neues Album aufgenommen hat!

Vergangenen Dienstag war die 19-Jährige zu Gast bei The Late Show with Stephen Colbert. In der Show sprach sie zusammen mit Moderator Stephen Colbert (56) über die aktuelle Lage. Durch die damit verbundenen Maßnahmen habe die Musikerin zuletzt mehr Zeit für sich gehabt als je zuvor. Wie sie kurzerhand ganz beiläufig verriet, habe sie während dieser Zeit sogar ein Album aufgenommen! "Ich glaube nicht, dass ich dasselbe Album gemacht hätte, oder überhaupt dieses Album, wäre da nicht Covid gewesen", plauderte die "Bury a Friend"-Interpretin aus.

Dies bedeute aber nicht, dass das Album auch thematisch von der aktuellen Krise handle. "Es ist nur so, wenn sich die Dinge im Leben plötzlich verändern, bist auch du anders. Das ist einfach so. Deshalb muss ich Covid dafür danken", erklärte sie. Das Datum für den Release gab die Sängerin allerdings noch nicht bekannt. Für Fans von Billie bleibt es also spannend!

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish im Jahr 2020

