Es ist wieder so weit: Der Spotify-Jahresrückblick ist da! Bei dem Audio-Streaminggiganten ist es seit ein paar Jahren Tradition, im Dezember Rankings zu veröffentlichen, die aufschlüsseln, welche Künstler rückblickend am beliebtesten waren. Besonders spannend ist an dieser Auswertung, welche Musikerin am meisten gehört wurde. 2019 ging dieser Titel an Billie Eilish (18). Und wer tritt dieses Jahr in die Fußstapfen der Chartstürmerin?

Sie selbst! Zum zweiten Jahr in Folge sicherte sich die Grammy-Gewinnerin den ersten Platz und ist die international meistgestreamte Künstlerin auf Spotify. Insgesamt wurden die Hits der Singer-Songwriterin über 8,2 Milliarden Mal abgerufen. Das Werk, das am meisten abgespielt wurde, ist "Bad Guy". Der erfolgreichste männliche Musiker des Jahres ist Rapper Bad Bunny. Er konnte stolze 8,3 Milliarden Streams verbuchen. Der Puerto-Ricaner, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, kann sich gleich doppelt freuen: Seine im Februar erschienene Platte "YHLQMDLG" ist außerdem das erfolgreichste Album des Jahres auf der Plattform.

Der beliebteste Song 2020 stammt allerdings von The Weeknd (30). Sein Lied "Blinding Lights" führte nicht nur wochenlang die Charts an, sondern ist auch der international erfolgreichste Song auf Spotify. Über 1,6 Milliarden Streams erreichte der Hit des Kanadiers.

