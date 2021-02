Steht der Name schon fest? Die einstige Ex On The Beach-Kandidatin Maddi Henderson (27) erwartet zur Zeit ihr erstes Kind. Ihre Community im Netz nimmt sie stets mit und teilt neben niedlichen Babybauch-Pics auch intime Details ihrer Schwangerschaft. So erzählte sie jüngst, dass sie die Bewegungen ihrer Tochter im Bauch schon deutlich spürt. Hat Maddi denn auch schon einen Namen für ihr ungeborenes Kind?

In einer Instagram-Fragerunde verriet sie nun, ob sie sich schon einen ausgesucht hat. "Ich habe zwar eine Liste, aber ich kann mich bis jetzt nicht entscheiden", erzählte Maddi ihren Followern ehrlich. "Ich will diesen Wow-Moment, wenn ich den Namen höre, dass ich direkt weiß, so soll sie heißen." Dieses Gefühl habe sie anscheinend bei ihrer Auswahl an Namen noch nicht gehabt.

Die Entscheidung wäre Maddi wohl leichter gefallen, würde sie einen Jungen erwarten. Denn einen männlichen Namen fand sie besonders toll. Jedoch machte sie bereits in der Vergangenheit mehr als deutlich, sich total auf ihr Mädchen zu freuen.

Maddi Henderson, TV-Sternchen

Maddi Henderson in der 21. Schwangerschaftswoche

Madleine Henderson, "Ex on the Beach"-Star

