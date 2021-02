Maddi Henderson (27) gibt ein neues Schwangerschafts-Update! Die einstige Ex On The Beach-Kandidatin verguckte sich in der Show in den Teilnehmer Arman. Kurz nach der Ausstrahlung gaben sie jedoch das Ende ihrer Beziehung bekannt – und auch, dass sie ein Kind erwarten! Mittlerweile sollen die werdenden Eltern nur noch selten Kontakt haben, weswegen der Berliner dieses besondere Ereignis wohl nicht mitbekommen wird: Maddi soll schon deutlich die Tritte ihres Babys spüren!

In einer Instagram-Fragerunde erzählte sie nun, dass ihr ungeborenes Kind besonders nachts sehr aktiv sei. "Wenn ich mal was auf dem Bauch liegen habe, wie zum Beispiel Papiere oder meine Haarklammer, dann tritt sie so doll, dass sie Sachen sogar vom Bauch fallen", beschrieb sie die starken Bewegungen. "Man sieht ihre Tritte auch deutlich", offenbarte sie weiter.

Auch das Geschlecht verriet das TV-Sternchen bereits. "Ich bin überglücklich, verkünden zu können, dass ich ein Mädchen bekomme", enthüllte Maddi im Gespräch mit Promiflash. Da sie sich schon immer ein Töchterchen gewünscht habe, war die Freude darüber natürlich umso größer. Der Moment, in dem sie die Nachricht erfuhr, sei ebenfalls ein ganz besonderer gewesen.

