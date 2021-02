Sarah Lombardi (28) begeistert seit Jahren mit ihrer Musik unzählige Fans. Auch in der Liebe läuft es einwandfrei bei ihr: Seit über einem Jahr ist die Sängerin schon mit Fußballprofi Julian Büscher (27) in einer Beziehung – und mittlerweile sogar verlobt! Ihre Fans lässt sie gerne auch mal an ihrem Privatleben teilhaben. Dass Sarah einen tollen Körper hat, zeigte sie schon des Öfteren im Netz – doch wie hält sie sich während der aktuellen Lage eigentlich fit? Das verrät sie im Promiflash-Interview!

Im Gespräch mit Promiflash erklärt die Musikerin nun, dass sie eigentlich immer mit ihrem Partner zusammen trainiere. Die zwei Turteltauben sollen momentan fast jeden Tag zusammen Sport treiben. "Wir brauchen das irgendwie – dieses Auspowern, sich bewegen, Kalorien verbrennen und Krafttraining machen", erklärt die Mutter von Alessio Lombardi (5). Das Paar soll vor allem draußen sportlich aktiv sein und zusammen joggen gehen oder Fahrradfahren.

Ansonsten nutze die Sängerin die freie Zeit vor allem für ihre Musik. Das tue ihr auch wirklich gut. Letzten Freitag veröffentlichte die 28-Jährige auch ihren neuen Song "Ich", in dem sie über Selbstzweifel und Fehler aus ihrer Vergangenheit singt. Ansonsten verbringe Sarah momentan sehr viel Zeit mit ihrer Familie.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher

Anzeige

Instagram / sarellax3 Collage: Sarah Lombardi und Julian Büscher

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de