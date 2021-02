Was geht denn da zwischen Vito Schnabel (34) und Irina Shayk (35)? Nachdem sich das Model von Hollywoodstar Bradley Cooper (46) getrennt hatte, wurde sie Anfang 2020 das erste Mal an der Seite von Heidi Klums (47) Ex gesichtet. Immer wieder waren sie gemeinsam unterwegs – ob die beiden lediglich eine Freundschaft oder aber mehr verbindet, ist bisher nicht ganz klar. Klar ist: Die Promis haben nach wie vor Kontakt!

Irina geriet am vergangenen Freitag einem Paparazzo vor die Linse. In einem legeren Outfit, bestehend aus orange-gelbem Jogging-Zweiteiler und Mantel trat sie auf die Straße, wie die Aufnahmen von Daily Mail zeigen. Dort wartete Vito in seinem Auto auf sie, fast unkenntlich mit Kapuzenpullover und Sonnenbrille bekleidet. Doch auch hier gaben sie ihren Fans keine Hinweise darauf, ob zwischen ihnen mehr laufen könnte.

Ein Insider konnte diese Frage vor ein paar Monaten ebenfalls nicht beantworten. "Irina kennt Vito seit Jahren und sie sind schon immer Freunde", erklärte er gegenüber dem Medium. Sie seien Nachbarn in New York und würden während der Quarantäne viel Zeit miteinander verbringen.

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper

Anzeige

Getty Images Vito Schnabel, 2015

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de