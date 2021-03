Sonja hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die 46-Jährige kämpft bei The Biggest Loser gegen ihr Übergewicht. Zusammen mit den anderen Kandidaten trainiert sie seit neun Wochen auf der griechischen Insel Naxos. Dabei purzeln bei ihr auch schon ordentlich die Pfunde. Doch nicht nur die Zahl auf der Waage sinkt immer weiter – auch auf ihre Gesundheit nimmt das Diätprogramm erheblichen Einfluss: Sonja braucht jetzt tatsächlich kein Insulin mehr!

"Es gab keine Mahlzeit, zu der ich nicht spritzen musste – viel Insulin spritzen musste, weil ich inzwischen insulinresistent war und ich stehe jetzt hier heute und brauche es gar nicht mehr", erklärt die Tätowiererin in der vergangenen Folge stolz. Auch Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp ist von der Veränderung begeistert: "Sonja ist für mich medizinisch gesehen ein Megastar. Sie hat hier eine so unglaubliche Entwicklung durchgemacht, dass ich einfach nur begeistert bin", erklärt er.

Einen ähnlichen Erfolg kann auch Sonjas Mitstreiter Benny für sich verbuchen: Er muss keine Diabetesmedikamente mehr einnehmen. "Das heißt, dein Blutzucker hat sich jetzt so weit stabilisiert, ausschließlich durch deine Ernährungsumstellung und dein erhöhtes Maß an körperlicher Bewegung", erklärte ihm der Mediziner in einer vorangegangenen Folge.

Anzeige

"The Biggest Loser", SAT.1 Dr. Christian Westercamp bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1 Luca und Sonja bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1/Melanie Frenzel Benny, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de