Benny kann mächtig stolz auf sich sein! Der 30-Jährige ist in diesem Jahr bei The Biggest Loser dabei und möchte wie alle anderen Kandidaten auch an seinem Übergewicht arbeiten. Vor seiner Zeit im Camp nahm er täglich bis zu acht Liter Softdrinks zu sich – auf die er nun allerdings verzichtet. Das zeigt sich auch an seinem gesundheitlichen Zustand: Seine Diabetes-Erkrankung hat sich enorm verbessert!

Seit Show-Start kontrollierte Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp regelmäßig Bennys Blutzucker. In der aktuellen Folge am Sonntagabend ist der nächste Test an der Reihe – und der fällt mehr als positiv aus! "Super, 112. Das heißt, dein Blutzucker hat sich jetzt so weit stabilisiert, ausschließlich durch deine Ernährungsumstellung und dein erhöhtes Maß an körperlicher Bewegung", erklärt der Mediziner dem Kandidaten. Doch das ist nicht alles: Der Fachlagerist ist jetzt auch nicht mehr auf Diabetesmedikamente angewiesen.

Der Arzt ist sich sogar sicher, dass Benny die Zuckerkrankheit komplett besiegen kann – vorausgesetzt, er bleibe weiter am Ball und falle nicht zurück in alte Muster. Nach den tollen News ist der Teilnehmer total happy: "Es freut mich sehr, dass ich sie absetzen kann und dass es mir auch ohne die gut geht."

The Biggest Loser" – immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

"The Biggest Loser", SAT.1 Dr. Christian Westercamp bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT. 1 Die "The Biggest Loser"-Kandidaten 2021

Anzeige

"The Biggest Loser", SAT.1 Benny, "The Biggest Loser"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de