Schlagerstar Nino de Angelo (57) glaubt, in Sachen Liebe endlich das große Los gezogen zu haben! Trotz oder gerade wegen seiner Erkrankung an der Lungenkrankheit COPD will er das Leben in vollen Zügen genießen – mit seiner Partnerin Simone. Zuletzt hatte der Musiker sogar angekündigt, mit ihr noch ein fünftes Mal vor den Traualtar treten zu wollen. Doch wer ist die neue Frau an Ninos Seite eigentlich? Jetzt stellt er seine Simone vor!

Bei RTL präsentierte sich der 57-Jährige mit seiner derzeitigen Lebensgefährtin, mit der er einen Hof in Bayern bewohnt. Dabei gab sich Simone noch kamerascheu und scheint nicht das Rampenlicht zu suchen. Der Schlagerstar hingegen schwärmte von ihrem gemeinsamen Leben. Tatsächlich sehe er sie in einer gewissen Form sogar als Rettung. "Wenn ich Simone nicht kennengelernt hätte vor drei Jahren, wüsste ich nicht, wo ich gelandet wäre. Vielleicht würde ich heute nicht mehr leben, wer weiß das schon", erzählte Nino.

Trotz des Liebesglücks macht sich das Paar jedoch keinen Druck, was ihre Heirat betrifft. “Wir sind jetzt nicht im Hochzeitsstress", verriet der Sänger. Dennoch seien sie sich sicher, zusammenzubleiben und ihr Leben gemeinsam verbringen zu wollen.

Nino de Angelo, Musiker

Nino de Angelo und seine Freundin Simone

Simone und Nino de Angelo, 2020

