Hailey Bieber (24) hat ihre bessere Hälfte gefunden! Bereits im Juli 2018 hatte sich das Model mit dem Popstar Justin Bieber (27) verlobt. Kurz darauf folgte still und heimlich die Trauung. Seither sind die Beauty und der Musiker unzertrennlich. Am vergangenen Montag hatte das Paar dann einen ganz besonderen Tag zu feiern: Der gebürtige Kanadier hatte seinen 27. Ehrentag. Und zu diesem Anlass gratulierte Hailey ihrem Liebsten mit süßen Zeilen im Netz!

"Ein weiteres Jahr mit dir um die Sonne, ein weiteres Jahr in dem ich dich liebe, mit dir wachse und lache", begann Hailey ihren rührenden Instagram-Beitrag voller Glückwünsche an ihren Gatten. Passend dazu teilte die 24-Jährige mehrere Throwback-Schnappschüsse an der Seite des Sängers. "Alles Gute zum 27. Geburtstag, du bist mein Lieblingsmensch und ich bin so dankbar, an deiner Seite zu sein", schwärmte Hailey weiter.

Trotz derzeitigem Lockdown versuchten Justin und seine Frau das beste aus dem besonderen Tag zu machen: Die Eheleute machten einen Abstecher nach Paris – die Stadt der Liebe. Paparazzi erwischten die beiden Turteltauben, als sie dort total verliebt durch die Gassen schlenderten.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

