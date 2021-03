Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Justin Bieber (27)! Heute kann der Megastar auf 27 Lebensjahre zurückblicken – und die hat der gebürtige Kanadier schon ordentlich gefüllt. Im Jahr 2009 hatte er mit der Single "One Time" sein Debüt in der Musikbranche gegeben. Von da an ging es für den Sänger nur noch steil bergauf. Doch seinen Ehrentag verbringt er nicht mit einem lauten Knall, sondern ganz romantisch in der Stadt der Liebe: Justin und seine Frau Hailey (24) machten einen Abstecher nach Paris!

Die Paparazzi-Bilder zeigen, wie Justin und Hailey zunächst mit ihrem Gepäck und in bequemen Klamotten in der französischen Hauptstadt ankommen. Doch nach Paris sind die beiden Turteltauben natürlich nicht gekommen, um die Zeit im Hotelzimmer zu verbringen. Fix schlüpften die zwei in stylische Klamotten und schlenderten Händchen haltend ganz romantisch durch die Stadt der Liebe. Bei dem sonnigen Pariser Wetter schienen die beiden besonders kuschelbedürftig zu sein: Sie ließen ihre Händchen gar nicht mehr los!

Justin dürfte wohl etwas fester an Haileys Hand gedrückt haben, als das Paar an einem frisch verheiraten Ehepaar vorbeispazierten. Die Fotografen erwischten einen Moment, in dem der Bräutigam seine Braut in die Luft hob und ihr einen Kuss gab. Das dürfte den nun 27-Jährigen an einen besonderen Tag zurückerinnert haben: Im Oktober 2018 hatten er und Hailey sich das Jawort gegeben.

MEGA Hailey Bieber und ihr Ehemann Justin in Paris, Februar 2021

MEGA Justin und Hailey Bieber, Paris 2021

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

