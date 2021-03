Kylie Jenner (23) ist in Höchstform! Die Keeping Up With the Kardashians-Berühmtheit teilt auf ihren Social-Media-Kanälen viele Eindrücke aus ihrem Leben: Sage und schreibe 218 Millionen Follower allein auf Instagram begeistert die Beauty mit atemberaubenden Fotos. Nicht selten stellt die Unternehmerin auch ihren Traumbody im Netz zur Schau – nun teilte Kylie erneut heiße Aufnahmen und präsentierte aufs Neue ihre stählernen Bauchmuskeln!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die Brünette nach einem ausgiebigen Work-out in einem knappen schwarzen Sport-Outfit – in einem bauchfreien Oberteil setzt die 23-Jährige ihre durchtrainierte Figur optimal in Szene. Offenbar scheint das regelmäßige Training bei der Mama von Stormi (3) bereits Früchte zu tragen. Kylie ist nämlich nach wie vor top in Schuss und darf sich über ein ausgeprägtes Sixpack freuen.

Kylie ist nicht das einzige Mitglied der KarJenners, das gerne zeigt, was es hat: Auch ihre Schwestern Khloé (36) und Kourtney (41) heizten ihren Fans erst vor Kurzem mit sexy Aufnahmen ihres definierten Körpers auf Instagram ein.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Sixpack

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kourtney Kardashian im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de