Oh là là – Kylie Jenner (23) zeigt, was sie hat! Die junge Unternehmerin postet regelmäßig Pics im Netz – und zeigt immer wieder aufs Neue, dass sie einfach Ahnung von Fashion hat. Ob hautenge Dresses oder lässige Outfits – die Influencerin rockt echt jeden Look. Kein Wunder bei diesem Körper, den sie auf Social Media nun auch wieder gekonnt in Szene setzte: In einem Hauch von nichts präsentierte Kylie einmal mehr ihre sexy Kurven!

Auf Instagram teilte die Mutter der kleinen Stormi Webster (3) vor ein paar Stunden den heißen Schnappschuss, mit dem sie zugleich Werbung für ihr Beautyprodukt machte. Kylies schmale Taille kommt durch den knappen royalblauen Bikini perfekt zur Geltung. Das findet auch ihre Schwester Khloé Kardashian (36), die den Beitrag begeistert kommentierte: "Wir haben es verstanden. Du bist perfekt!"

Doch offenbar konnten nicht alle Follower neidlos anerkennen, wie gut die 23-Jährige auf dem Bild aussieht. Ein User der Bilderplattform schrieb nämlich: "Ja genau. Danke an deinen Doktor, dass er dich perfekt geformt hat." Nach der Geburt ihrer Tochter soll Kylie regelrecht im OP-Wahn gewesen sein!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2021

