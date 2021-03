Der Hochzeit auf den ersten Blick-Star Samantha gibt ein ehrliches Mama-Update! Im Jahr 2019 nahm die Blondine an dem außergewöhnlichen TV-Experiment teil und heiratete Serkan, ohne ihn vorher auch nur einmal gesehen zu haben – und es hat geklappt: Bis heute sind die beiden glücklich miteinander verheiratet. Aktuell erwarten sie sogar ihr erstes gemeinsames Kind! Doch obwohl sich Samantha riesig über ihr Babyglück gefreut hat, konnte sie die Schwangerschaft nicht direkt zelebrieren...

"Den Anfang der Kugelzeit konnte ich gar nicht richtig genießen", berichtet die werdende Mutter jetzt im Bunte-Interview. Aber woran lag das? "Mir hat irgendwie dieses typische Schwangersein gefehlt", erklärt sie weiter. Inzwischen kann sich Samantha jedoch über eben dieses Gefühl freuen: "Zum Ende hin, mit größer werdenden Bauch, genieße und liebe ich unsere Schwangerschaft in vollen Zügen."

Samantha hat nur noch wenige Wochen mit Baby im Bauch vor sich. Wie geht es ihr zurzeit? "Ich habe eine Bilderbuchschwangerschaft. Keinerlei Beschwerden. Keine Übelkeit. Einfach nichts – was mir am Anfang der Schwangerschaft oft Bauchschmerzen bereitet hat", offenbart die Mama in spe. Warum? Weil sie "von Termin zu Termin" Angst hatte, dass irgendwas mit ihrem Baby nicht stimmen könnte. Könnt ihr ihre Sorgen nachvollziehen? Stimmt ab!

Instagram / samantha_hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Serkan und Samantha

Instagram / samantha_hadeb Samantha, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

