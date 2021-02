Sie geben ein weiteres Detail ihres Babyglücks preis! Samantha und Serkan haben sich 2019 bei Hochzeit auf den ersten Blick gesucht und gefunden. Erst vor wenigen Wochen überraschten die beiden ihre Fans dann mit einer tollen Neuigkeit: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Und nun haben sie auch verraten, welches Geschlecht ihr Baby hat: Samantha und Serkan bekommen einen kleinen Jungen!

Das verkündete das glückliche Ehepaar nun mit einem coolen Instagram-Video. Darin lassen die beiden jeweils einen Ballon mit blauem und einen mit rosafarbenem Konfetti platzen – so weit, so unspannend. Erst in einer nächsten Szene wird klar, dass die beiden einen Jungen erwarten, als es noch einmal eine Ladung blaues Konfetti regnet. "Dieser Moment, als ich erfahren habe, zu welchem Team wir zukünftig gehören werden – unbezahlbar schön. Es ist ein Junge", schrieb der werdende Vater zu dem Clip.

Für viele Fans ist die Babygeschlechtsverkündung aber ziemlich verwirrend, da zu Beginn des Videos beide Farben zu sehen sind. "Werden es Zwillinge?" "Ich sehe Blau und Rosa. Gibt es also Zwillinge?" oder "Ich hab es nicht verstanden, wer noch?", haben sich einige Insta-User verwundert gefragt. Hat euch die Verkündung auch etwas irritiert? Stimmt in der Umfrage ab.

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha von "Hochzeit auf den ersten Blick"

