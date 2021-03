Gwyneth Paltrow (48) will keine Sekunde mehr ohne ihren Mann Brad Falchuk (50) verbringen! Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin (44) hatte die Schauspielerin ihr neues Liebesglück an der Seite des TV-Produzenten gefunden. 2018 traten die beiden gemeinsam vor den Traualtar, um sich das Jawort zu geben – und das war genau die richtige Entscheidung: Gwyneth betont in einer süßen Liebesbotschaft jetzt nämlich noch einmal ganz deutlich, dass sie sich ein Leben ohne ihren Mann gar nicht mehr vorstellen kann!

Am Montag feierte Brad einen runden Geburtstag und zu dem Anlass widmete die "Iron Man"-Darstellerin ihm einen besonders süßen Instagram-Post: Sie teilte ein Bild, auf dem der Drehbuchautor und die Hälfte ihres Gesichts zu sehen sind und schrieb dazu: "Alles Liebe zum 50. Geburtstag, Brad! Ich möchte einfach immer bei dir sein, wenigstens für die kommenden 50 Jahre."

Wie glücklich sie darüber ist, nach der Trennung von Chris noch einmal einen neuen Lebenspartner gefunden zu haben, hatte Gwyneth bereits im vergangenen Jahr in einem Mirror-Interview betont: "Es war großartig, sich in einem reiferen Alter wieder zu verlieben. Es war eine wundervolle Überraschung und ich habe nicht unbedingt daran geglaubt, dass es mir passieren würde."

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow im März 2021

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk, Drehbuchautor

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

