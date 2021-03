Kathleen Glawe hat sich von ihrer langen Haarpracht getrennt! Aktuell flimmert die Blondine regelmäßig als Kandidatin der Flirtshow Are You The One? über die Bildschirme. Während ihrer Suche nach dem Perfect Match und der einen oder anderen heißen Nacht mit Aaron Hundhausen trug die Beauty noch eine lange Wallemähne. Jetzt schien die Bürokauffrau sich allerdings den nächstmöglichen Termin beim Friseur gesichert zu haben: Kathi hat sich einen kessen Longbob schneiden lassen!

"Ich hab' es getan", teilt Kathleen stolz ihrer Community via Instagram mit und meint damit ihren Besuch beim Frisör. Aus dem aktuellen Ergebnis macht die Mutter eines kleinen Jungen kein Geheimnis: Mit betörendem Schlafzimmerblick lächelt Kathi verführerisch in die Kamera – und fasst sich dabei sexy in ihre neue Frise. Die Haarfarbe ist zwar dieselbe, doch einige Zentimeter Länge mussten weichen: Während Kathi vor wenigen Tagen noch Strähnen knapp bis zum Bauchnabel hatte, reicht ihre neue Haarlänge nur noch bis kurz über ihre Schultern.

Und nicht nur Kathi ist mit ihrem neuen Look überglücklich – auch dem Großteil ihrer Follower scheint der frische Anblick ziemlich zu gefallen. Auch ihre TV-Kollegen zeigen sich von der Frisur angetan: "Steht dir!", schwärmt beispielsweise "Are You The One?"-Mitbewohnerin Victoria. Und auch Singleboy Marc Bunde schließt sich dem Lob und der Komplimente mit einem "Mega!" in den Kommentaren an.

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, Bürokauffrau

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, Reality-TV-Bekanntheit

