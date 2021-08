Ganz schön verdächtig! Kathleen Glawes letzter Einkauf im Drogeriemarkt ist aber ziemlich interessant. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin machte erst vor wenigen Tagen von sich reden durch ihren Besuch im Boom-Boom-Room mit Busenfreundin Jacqueline Siemsen. Jetzt überraschte Kathleen ihre Fans im Netz mit einem Foto ihres Kassenbons. Die Influencerin kaufte nämlich unter anderem einen Schwangerschaftstest.

Der Realitystar präsentierte in seiner Instagram-Story den Kassenzettel eines Einkaufs im Drogeriemarkt. Dabei stach besonders aufmerksamen Fans ein Detail ins Auge – Kathleen erstand unter anderem einen Schwangerschaftsfrühtest. Auf der Rechnung fanden sich außerdem neben diversen Beauty-Produkten noch Kondome. Ist die TV-Bekanntheit tatsächlich schwanger? Und wenn ja, wer ist der Vater? Kurz darauf teilte Kathleen eine weitere Story, in der sie scherzte: "Hätte ich gewusst, dass mein Kassenbon für so viele Fragen sorgt, hätte ich nur die Tüte gezeigt!"

Die attraktive Blondine hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Diese Tatsache führte sogar schon zu ordentlich Zoff bei "Are You The One – Reality Stars in Love". Teilnehmerin Walentina Doronina soll Kathleen nämlich vorgeworfen haben, dass sie als Mutter bei einem solchen TV-Format nichts zu suchen habe.

Instagram / kathiie__ Kassenbon von Kathleen Glawe

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, Bürokauffrau

TVNow/ Markus Hertrich Kathleen Glawe, Kandidatin bei "Are You The One?"

