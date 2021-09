Was ist zwischen Jacqueline Siemsen und Kathleen Glawe eigentlich wirklich vorgefallen? In der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love schien es den beiden Frauen mit den Single-Männern in der TV-Villa wohl zu langweilig zu werden – sie zogen sich kurzerhand als Frauenduo in den beliebten Boom-Boom-Room zurück. Doch was ist dort hinter verschlossenen Türen passiert? Jetzt sprechen Jacky und Kathi Klartext!

"Mit den Männern war ja nichts los in der Villa, deswegen haben wir beide uns gefunden", verriet Kathi nun in der Instagram-Story auf dem offiziellen Account der Sendung. Die Aktion sei relativ spontan gewesen, nachdem die beiden Frauen von ihrer Lust überkommen worden seien. Doch so ganz wollen die beiden offenbar nicht mit der Sprache rausrücken. "Was da letztendlich genau passiert ist zwischen uns beiden, bleibt unser Geheimnis", schmunzelte Kathi.

"Auf jeden Fall mehr als mit den Männern", stellte Jacky prompt klar. Mit den Boys hatten die Influencerinnen nämlich wenig Erfolg – besonders im Vergleich zur herkömmlichen Staffel, in der Kathi ebenfalls schon ihr Perfect Match suchte. Dort verbrachte die Beauty nämlich beinahe jeden Abend gemeinsam mit ihrem Flirt-Objekt Aaron Hundhausen in der Suite.

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen im Juni 2020 in Hamburg

TVNOW / Markus Hertrich Kathleen Glawe, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Jacqueline Siemsen, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

