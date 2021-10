Kathleen Glawe muss sich offenbar in Acht nehmen! Mit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel von Are You The One? wurde die Blondine bekannt. Damals nutzte die Single-Lady in der TV-Villa gefühlt jede freie Minute, um sich mit Kandidat Aaron Hundhausen im Boom-Boom-Room zu vergnügen. Doch auch in ihrem Alltag fernab der Kameras scheint die Schönheit so manchem Mann den Kopf zu verdrehen. Doch nicht alle haben eine Chance bei ihr – das musste ein Unbekannter am eigenen Leib erfahren und ließ seiner Wut freien Lauf!

"Es gab schon mal einen Typen, der hat eine Abfuhr nicht ganz so gut verstanden und hat in mein Auto reingetreten – und das dreimal", erzählte Kathi ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Die Geschichte sei mittlerweile schon rund ein Jahr her. "Das ist ein richtig kranker Typ", erinnerte sich die Mutter eines kleinen Jungen. Der Verehrer hatte ihr zunächst einen Zettel geschrieben, auf den Kathi nicht reagierte – kurz darauf musste sie Schäden an ihrem Auto feststellen.

Während erst nur das Vorderlicht kaputt war, wurde Kathi stutzig, als auch ihr Rücklicht wenige Tage später eingetreten war – immerhin parke sie ihren Wagen stets vorwärts ein, sodass der Schaden nur durch Fremdverschulden habe passieren können. Und damit nicht genug: Plötzlich wurde auch die hintere Seite des Pkws eingebeult. "Da war auch ein großer, dicker Schuhabdruck zu sehen. Manche Leute sind echt gestört", findet Kathi.

