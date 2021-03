Könnte Thore Schölermann (36) tatsächlich bei The Masked Singer dabei sein? Die beliebte Musikshow, bei der sich Promi-Kandidaten unter aufwendigen Kostümen verstecken, geht gerade in eine neue Runde. Mit dabei ist in dieser Staffel auch der Monstronaut. Fleißig wird gerätselt, wer sich hinter dem pinkfarbenen Bühnenstar verbergen könnte. Nach wie vor ist der Moderator ein heißer Tipp. Ein neues Indiz würde ebenfalls auf ihn passen...

Vor seinem Auftritt in der vergangenen Folge erklärte der Monstronaut in einem Clip: "'Fernsehgarten' war gestern, heute will ich richtig abrocken!" Besonders aufmerksamen Fans könnte bei diesen Worten aufgefallen sein, dass der Hinweis auf den TV-Star zutrifft. Er war im vergangenen Sommer zusammen mit seiner Frau Jana zu Gast in der TV-Sendung und trat gegen zwei weitere Paare in einem Partnerduell an.

Beim offiziellen Voting des Formats liegt Thore immer noch ganz weit oben – dabei schien es, als hätte er alle Spekulationen längst aus dem Weg geräumt. Während vergangene Woche die zweite Folge lief, zeigte er sich auf Instagram im Bett liegend – im Hintergrund flimmerte die Livesendung der Show. Hat er es etwa geschafft, seine Fans mit einer perfekten Tarnung hinters Licht zu führen oder steckt er wirklich nicht hinter der Maskerade?

ProSieben / Willi Weber Der Monstronaut bei "The Masked Singer"

Instagram / janajuliekilka Die Moderatoren Jana und Thore Schölermann

Getty Images Thore Schölermann, Moderator

