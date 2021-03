Ashley Graham (33) freut sich über ihre neue Frise! Das schöne Model durfte sich im Januar 2020 das erste Mal über Nachwuchs freuen: Gemeinsam mit Ehemann Justin Ervin begrüßte die Kurvenschönheit Söhnchen Isaac auf der Welt. Seitdem ist inzwischen über ein Jahr vergangen und auch der Körper der US-Amerikanerin erholt sich langsam von der Schwangerschaft – so zum Beispiel Ashleys Haare, die jetzt endlich wieder wachsen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Brünette am Dienstag ein Foto, das ihre Follower im ersten Moment stutzig machen dürfte: Das Bild zeigt Ashley mit superkurzen Haaren am Ansatz – ihre restliche, zurückgekämmte Mähne erkennt man erst auf den zweiten Blick. In der Bildunterschrift erklärt die 33-Jährige, was es mit dem Mini-Pony auf sich hat: "Das postpartale Babyhaar kommt durch!" Mit einem weiteren Schnappschuss verglich sie ihre Frisur dann mit dem Topfschnitt von Bond-Bösewicht Elvis, gespielt von Anatole Taubman.

Und mit diesem haarigen Phänomen ist Ashley nicht alleine: "Oh mein Gott, bei mir auch!", schrieb Katherine Schwarzenegger (31) unter den Post. Gut ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Lyla freut sich die Unternehmerin offenbar ebenfalls über ihre nachwachsenden Haare.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihrem Kind

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im März 2021

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihrer Tochter Lyla

