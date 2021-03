Amira (28) und Oliver Pocher (43) geben einen offenen Einblick in ihre Ehe! Im Oktober 2019 gaben der Comedian und die gelernte Visagistin sich in einer romantischen Zeremonie auf den Malediven das Jawort. Die Beauty war damals schon schwanger mit ihrem ersten gemeinsamen Kind – inzwischen haben die beiden noch ein zweites bekommen. Ganz klar: Die Pochers führen eine glückliche Beziehung. Trotzdem wollen Oli und Amira wohl auf das Schlimmste vorbereitet sein: Denn sie haben für den Fall einer Trennung einen Ehevertrag aufgesetzt!

Das enthüllten die Moderatoren jetzt in der jüngsten Folge ihres Podcasts "Die Pochers hier!". "Es ist ganz normal: Wenn man heiratet, kann man entweder sagen, wir machen gar keinen Ehevertrag und lassen das einfach mal laufen und streiten uns dann später – oder man sagt vorher: 'Das und das würde ich angemessen finden'", erklärt Oli. Amira verrät ganz konkret: "Ich habe auf sämtliche Sachen verzichtet und möchte keine Zugewinngemeinschaft." Ihre Kinder seien im Fall einer Scheidung abgesichert, sie selbst hingegen nicht.

Olis Frau ist der festen Überzeugung: "Was du einnimmst oder verdienst, davon will ich nicht profitieren. Das hast du dir ja erarbeitet. [...] Du hast über 20 Jahre dafür geackert, dass du heute so viel verdienst. Du hast das ja nicht wegen mir." Der Profi-Komiker ist von dieser Einstellung total begeistert: "Sehr exklusiv", schwärmt er von Amira. "Da draußen sind sehr viele Mädels, die sagen: 'So, jetzt erst mal die Tasche aufmachen.'"

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2019 in Velbert

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

