Er redet sich alles von der Seele! Gestern Abend überraschte Pietro Lombardi (28) seine Fans mit einem ehrlichen Statement. Er klärte unter anderem endlich auf, ob er wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa zusammen ist oder nicht. Und nein, zwischen dem Sänger und der Influencerin ist nun offiziell alles aus – und diese Trennung scheint ihn so sehr mitgenommen zu haben, dass Pie in den vergangenen Wochen wohl nicht ganz er selbst war. Zumindest nahm er jetzt allen Mut zusammen und entschuldigte sich sogar öffentlich bei seiner Ex-Frau Sarah (28).

Nachdem Pietro in seiner Instagram-Story erklärte, was zwischen ihm und Laura los ist, sprach er seine Ex-Frau und die Mutter seines Sohnes Alessio (5) direkt an. "Ich will mich auch bei dir entschuldigen, Sarah, auch wenn es mir extrem schwerfällt", erklärte der einstige DSDS-Juror. Was genau passiert ist, klärte er nicht auf – nur so viel gab er preis: "Ich war auch zu dir nicht immer korrekt gewesen und war wahrscheinlich nicht der Vater, den du dir gewünscht hast für den Kleinen, weil ich einfach extrem durcheinander war. Das tut mir natürlich auch weh, keine Frage."

Dass Pietro in den vergangenen Wochen nicht ganz bei der Sache gewesen war, war natürlich auch seinen Followern nicht entgangen. Deshalb bat er auch sie in seinen Videos um Verzeihung. "Wenn ich mein Herz aufmache, dann versuche ich, alles da rein zu investieren, zu kämpfen... Mal gelingt es einem, mal erlebt man eben eine Niederlage. Und ich habe euch, die jeden Tag hinter mir stehen, einfach vernachlässigt. Und das tut mir extrem leid", ergänzte der 28-Jährige sein Statement.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im September 2020

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de