Stephie Stark (25) ist eine der vier Frauen, die bei Der Bachelor auf die letzte Rose von Niko Griesert (30) hoffen. Nach mehreren Dates, zahlreichen Küssen und tiefgründigen Gesprächen ist sich die 25-Jährige mittlerweile sicher: Sie kann sich mit dem Osnabrücker eine Zukunft nach der Kuppelshow vorstellen. Doch würden die beiden wirklich so gut miteinander harmonieren? Eine gute Freundin von Stephie hat im Promiflash-Interview ihre Einschätzung gegeben, ob Niko überhaupt zu Stephie passt.

"Er passt von der Art super zu Stephie und die Chemie kommt auch total bei mir an. Sie ist ebenfalls sehr entspannt, aber gleichzeitig der direkteste Mensch, den ich kenne", verriet Josimelonie gegenüber Promiflash. Die ehemalige DSDS-Kandidatin und Stephie sind seit ihrer Teilnahme bei Take Me Out enge Freundinnen und wissen so gut wie alles voneinander. Das Model erzählte im Gespräch außerdem: "Wir haben tatsächlich schon vorher damit gerechnet, dass er optisch wie Niko sein könnte – und recht behalten."

Josimelonie findet, Niko sei ein total sympathischer Mann und ein toller Bachelor. Daher könne sie sich den 30-Jährigen gut an der Seite von Stephie vorstellen. "Ich wünsche ihr sehr die letzte Rose. Niemand hat es mehr verdient als sie", betonte die ehemalige Austria's Next Topmodel-Kandidatin. Ob sie die beliebte Schnittblume am Ende auch bekommt, bleibt abzuwarten.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Folker Gratz Josimelonie, Model

TVNow Bachelor Niko Griesert

TVNow Stephie und Niko bei "Der Bachelor"

