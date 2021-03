Am vergangenen Donnerstagabend stand das von allen Kandidatinnen gefürchtete Umstyling bei Germany's next Topmodel an. Schon in den ersten Minuten der fünften Episode sorgte Heidi Klum (47) für eine Premiere: Erstmals nahm sie nicht alle Mädchen mit zu den Stylisten. Sechs ihrer verbliebenen 19 Teilnehmerinnen haben der 47-Jährigen zufolge bereits den perfekten Look und wurden deshalb verschont. Für die restlichen 13 hieß es allerdings: Eine neue Frisur muss her. Promiflash fasst die heftigsten Verwandlungen der 16. Staffel zusammen!

Eine der auffälligsten Veränderungen erhielt Romina Palm (21). Ihre zuvor braunen Haare sind nun knallrot. Auf Instagram präsentiert sie ihren Fans diesen Look mit den Worten: "Ich bin ein schreiender roter Pumuckel." Farblich verändert haben sich auch die Frisuren von Ana Martinović und Larissa Onac. Beide waren zuvor bekannt für ihre dunkelbraune Mähne – inzwischen sind sie blond. An ihren Haarlängen veränderte sich dafür nur wenig.

Das kann Mareike Müller nicht behaupten. Ihre ellenlangen blonden Strähnen wichen einem modernen Kurzhaarschnitt. "Ich hab die Arschkarte gezogen", zeigt sich die ehemalige Profi-Basketballerin zuerst nicht sonderlich begeistert. Auch Alysha Hübner muss einige Haare lassen. Ihre rote Mähne ist nur noch schulterlang – und bekam noch ein paar eher unkonventionelle Stufen.

Anzeige

Instagram / ana.gntm2021.official Ana Martinović, Model

Anzeige

Instagram / larissa.gntm.2021.official GNTM-Girl Larissa

Anzeige

Instagram / mareike.gntm2021.official Mareike Müller, GNTM-Kandidatin

Instagram / alysha.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Alysha Hübner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de